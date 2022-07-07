Стартовали съёмки фэнтезийно-биографического сериала «Король и Шут»

Начались съёмки сериала «Король и Шут» об основании и пути к славе популярной панк-рок-группы.

Актёрский состав биографического сериала начал работать над экранизацией сериала «Король и Шут» о жизни и карьере участников коллектива. За первую неделю съёмок команда сняла, в частности, знакомство Князя и Горшка, а также одно из первых выступлений группы в байкерском клубе «Sexton» (1994).

Всего будет снято восемь серий. Режиссёр проекта Рустам Мосафир («Скиф») планирует показать, как подростки-музыканты основали панк-группу, создали свой стиль и покорили им публику.

Основные роли исполнят Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплёв (Князь), Валерия Зоидова (Анфиса, первая жена Горшка), Даниил Вахрушев (бас-гитарист Балу), Илья Ловкий (ударник Поручик), Данила Рассомахин (гитарист Яша), а также Ян Ильвес (Ренегат), Васса Бокова (скрипачка Маша) и Дарья Мельникова (Ольга, вторая супруга Горшка).

По словам Рустама Мосафира, сериал не будет только биографическим. В нём будет показан и вымышленный мир.

«Горшок однажды сказал, что хотел бы жить в сказке, в фэнтези, поэтому мы решили за счёт песен, за счёт ярких героев и огромного количества яркого материала, накопившегося за всю музыкальную карьеру Горшка и Князя, рассказать их историю в не совсем типичной биографической форме. У нас будут не только музыкальные выступления, закулисье творческого процесса и концертные туры, но и фэнтезийный мир, где оживут персонажи песен», — заявил режиссёр.

Одним из продюсеров проекта выступил вокалист группы Андрей «Князь». Съёмки ленты завершатся в октябре 2022 года.

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