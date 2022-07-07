В ряде районов Урала объявили высокую пожароопасность

В некоторых районов Урала объявили высокую пожарную опасность.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Уралгидрометцентра.

«7 июля местами на юге Челябинской области и на юго-западе Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале)», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что, по данным на 6 июля, на территории Ямала действует один природный пожар, он локализован.

«Причиной возникновения пожаров послужило прохождение «сухих гроз» и выпадение малозначительных осадков», — цитирует «Ямал 1» региональный департамент природы.

С начала пожароопасного сезона в ЯНАО зафиксировали 129 природных пожаров.

Ранее сообщалось, что в Тюмени в воскресенье, 10 июля, ожидается до +30 °С.