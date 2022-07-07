В Ленобласти рассказали о погоде в ближайшие дни

В Ленинградской области рассказали о погоде в ближайшие дни.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на сайт ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В пятницу, 8 июля, будет облачно с прояснениями.

«Местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, на побережье до +16 °С, днём +19...+24 °С», — заявили синоптики.

В субботу в большинстве районов ночью и днём возможны кратковременные дожди. Ночью +8...+13 °С, на побережье до +16 °С. Днём +20...+25 °С.

Ранее в беседе с НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, когда в Москве спадёт жара.