Стала известна дата выхода детективного сериала «Капкан на судью»

Детектив о поиске социальной справедливости «Капкан на судью» выйдет в онлайн-кинотеатре KION 15 июля, после чего проект покажут в эфире Первого канала.

В центре сюжета — честный судья Нестеров, привыкший служить правосудию по совести, тщательно изучать каждое дело и старательно выявлять настоящих преступников.

В свой 55-й юбилей Нестеров устраивает празднование дома вместе с родными, друзьями и коллегами. Но радостное событие быстро омрачается, когда пропадает дочь судьи, Аня. Расследовать дело берётся майор Забелин, лучший следователь полиции. В процессе розыска выясняется, что у Нестерова множество тёмных тайн, и жизнь его дочери напрямую начинает зависеть от него самого.

В сериале большое количество запутанных загадок и сюжетных линий. Каждый герой проекта что-то скрывает, и в ходе истории тайны выходят наружу, добавляя напряжения. Разобраться в мотивах персонажей будет непросто.

«Это захватывающий детективный проект, в котором мне довелось исполнить роль жены главного героя, судьи. Моим партнёром в большинстве сцен был замечательный актёр Александр Домогаров. В этой драматической истории наши персонажи сталкиваются с потерей, которую пытаются восполнить: мы ищем потерянную дочь всеми доступными способами. Конечно, не обойдётся и без тёмных страниц прошлого, которые повлияют на события здесь и сейчас. В сериале довольно запутанный сюжет и постоянная атмосфера тревоги, она никуда не исчезает вплоть до финала», — отметила Виктория Толстоганова.

Большая часть сериала снималась в пригородах Санкт-Петербурга, в частности в Сестрорецке. Некоторые сцены снимали у настоящего маяка, расположенного на озере Сухо (20 км от Ладожского озера).

Режиссёром «Капкана на судью» выступил Ярослав Мочалов («Мурка», «Знахарь»). В актёрский состав также вошли Александр Горбатов, Ангелина Загребина, Анна Завтур, Татьяна Лялина и др.

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