В Липецкой области начались съёмки фильма «Дембель»

Онлайн-кинотеатр KION объявил о начале съёмок фильма «Дембель» режиссёра Стаса Иванова («Бег улиток», «Немцы», «ЮЗЗЗ»). Работа над лентой идёт в городе Ельце в Липецкой области.

По сюжету главный герой Семён из столицы приезжает в родной город, где не был много лет, — он уехал служить и не вернулся несмотря на то что его ждала возлюбленная Лена. Теперь мужчина переживает кризис среднего возраста. Он узнаёт, что Лена давно погибла, но у неё осталась дочь Майя. Семён пытается помочь ей достичь лучшей, на его взгляд, жизни. В то же время герою предстоит понять, зачем он это делает: чтобы искупить вину перед покойной возлюбленной или из-за своих чувств к девушке?

Главные роли исполняют Антон Васильев и Елизавета Струнина.

Как отмечает креативный продюсер KION Наталья Исакова, «Дембель» — это история о мужчине, «который ищет спасения в любви, которая противоречива, и непонятно, чего в ней больше: желания сделать счастливым другого человека или эгоистично пережить яркие эмоции самому».

По словам Стаса Иванова, в его фильме сочетается сразу несколько жанров.

«Дембель» представляет собой смешение жанров — от водевиля, комедии про глубинку — яркую, сочную, острую, добрую, тёплую — до простых и понятных нам сюжетов российских авторских фильмов нулевых. В центре сюжета — история Семёна, который покинул свою малую родину из-за отсутствия социального лифта, в поисках лучшей жизни и сейчас содержит её в себе фрагментарно, как некую зону, которую он должен обслуживать, исходя из прожиточного минимума совести», — рассказывает режиссёр.

Фильм «Дембель» выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

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