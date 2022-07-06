В Удмуртии объявили высокую пожароопасность в лесах до 11 июля

В Удмуртии объявили высокую пожароопасность в лесах с 6 по 11 июля.

Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.

«На многих территориях основным источником пожаров становятся отдыхающие. Ещё одна проблема — выжигание сухой растительности (палы сухой травы) самими земледельцами. Неконтролируемое горение камыша также представляет большую опасность», — отмечается в сообщении.

Чрезвычайная пожарная опасность тем временем ожидается в Самарской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. С 8 по 11 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности.

Спасатели напомнили о важности соблюдения мер пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары.