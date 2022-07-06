В Удмуртии объявили высокую пожароопасность в лесах до 11 июля
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска.
«На многих территориях основным источником пожаров становятся отдыхающие. Ещё одна проблема — выжигание сухой растительности (палы сухой травы) самими земледельцами. Неконтролируемое горение камыша также представляет большую опасность», — отмечается в сообщении.
Чрезвычайная пожарная опасность тем временем ожидается в Самарской области, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России. С 8 по 11 июля объявлен «оранжевый» уровень опасности.
Спасатели напомнили о важности соблюдения мер пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары.