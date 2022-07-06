В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары в ближайшие два дня.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается чрезвычайная пожароопасность. Речь идёт о 26 территориях, среди которых Каменский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.

Также стало известно, что в Оренбургской области к концу июня зафиксировали 17 лесных пожаров. Доля лесных пожаров, потушенных в течение суток, достигает 88%, передаёт RIA56.

«Основной причиной возникновения огненной стихии в лесах Оренбуржья был и остаётся человеческий фактор — поджог или неосторожное обращение с огнём. Практически половина случаев возгорания пришлась на Оренбургское лесничество», — рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области из-за жаркой погоды, которая установится в регионе с 7 по 9 июля, объявили «жёлтый» уровень опасности.