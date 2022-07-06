В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Ожидается чрезвычайная пожароопасность. Речь идёт о 26 территориях, среди которых Каменский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.
Также стало известно, что в Оренбургской области к концу июня зафиксировали 17 лесных пожаров. Доля лесных пожаров, потушенных в течение суток, достигает 88%, передаёт RIA56.
«Основной причиной возникновения огненной стихии в лесах Оренбуржья был и остаётся человеческий фактор — поджог или неосторожное обращение с огнём. Практически половина случаев возгорания пришлась на Оренбургское лесничество», — рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области из-за жаркой погоды, которая установится в регионе с 7 по 9 июля, объявили «жёлтый» уровень опасности.