В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары

Короткая ссылка
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары в ближайшие два дня.
В Ростовской области объявили штормовое предупреждение из-за жары
  • РИА Новости

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Ожидается чрезвычайная пожароопасность. Речь идёт о 26 территориях, среди которых Каменский, Красносулинский и Белокалитвинский районы.

Также стало известно, что в Оренбургской области к концу июня зафиксировали 17 лесных пожаров. Доля лесных пожаров, потушенных в течение суток, достигает 88%, передаёт RIA56.

«Основной причиной возникновения огненной стихии в лесах Оренбуржья был и остаётся человеческий фактор — поджог или неосторожное обращение с огнём. Практически половина случаев возгорания пришлась на Оренбургское лесничество», — рассказали в региональном Министерстве природных ресурсов.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области из-за жаркой погоды, которая установится в регионе с 7 по 9 июля, объявили «жёлтый» уровень опасности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить