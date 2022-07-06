В Совете блогеров рассказали, какой контент может считаться уникальным

Наставник всероссийского проекта «Топ-блог», член секции по информационной политике и контентному анализу Совета блогеров при Совете Федерации Юлия Дубинина рассказала, какой контент может считаться уникальным.

«Есть уникальный контент, правило русского языка «жи-ши» пиши с буквой и» — это не уникальный контент, а если мы, например, придумали какое-то стихотворение, которое помогает детям запомнить правило русского языка, тогда это уже творческий характер труда», — заявила она в беседе с НСН.

По её словам, в таком случае контент охраняется авторским правом.

Ранее психолог Юрий Ефимов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему россиянам трудно отказаться от привычных соцсетей в условиях блокировки некоторых ресурсов.