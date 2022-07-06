В Туле 9 июля пройдёт фестиваль «Семейный пикник»

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В Туле 9 июля в честь Дня любви, семьи и верности пройдёт фестиваль «Семейный пикник».
В Туле 9 июля пройдёт фестиваль «Семейный пикник»
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Об этом сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

На открытии фестиваля состоится вручение медалей «За любовь и верность», а также дипломов областного конкурса-фестиваля «Семья года».

В течение дня пройдут мастер-классы, панельные сессии с участием врачей. Будут работать интерактивные площадки и стенд областного центра социальной помощи семье и детям.

Также пройдёт праздничный концерт, хедлайнером которого будет группа «Корни».

Ранее телеканал «Москва 24» сообщил, что более 110 праздничных мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столичных библиотеках, музеях, парках.

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