В Туле 9 июля пройдёт фестиваль «Семейный пикник»
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Об этом сообщает «Тульская служба новостей» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
На открытии фестиваля состоится вручение медалей «За любовь и верность», а также дипломов областного конкурса-фестиваля «Семья года».
В течение дня пройдут мастер-классы, панельные сессии с участием врачей. Будут работать интерактивные площадки и стенд областного центра социальной помощи семье и детям.
Также пройдёт праздничный концерт, хедлайнером которого будет группа «Корни».
Ранее телеканал «Москва 24» сообщил, что более 110 праздничных мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столичных библиотеках, музеях, парках.