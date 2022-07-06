В Москве рассказали о праздничных мероприятиях в честь Дня семьи, любви и верности

Более 110 праздничных мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности пройдут в столичных библиотеках, музеях, парках.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, для жителей и гостей города подготовили экскурсии, лекции и кинопоказы. Основную их часть можно будет посетить 8 июля, другие будут доступны до конца месяца.

Так, в саду «Эрмитаж» 8 июля пройдёт праздничный концерт.

В доме культуры «Стимул» состоится тематический вечер с участием театральной студии «Ультрамарин».

Государственный Дарвиновский музей проведёт экскурсии «Посадка дерева: семейная традиция» и «Многообразие жизни на Земле».

Ранее НСН сообщила, что с 1 по 10 июля на Манежной площади в столице пройдёт фестиваль «10 лет. Новая Москва».