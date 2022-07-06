Ихтиолог Леонтьев объяснил появление опасной акулы-мако в Приморье
- РИА Новости
В интервью Пятому каналу эксперт заявил, что вероятность того, что хищник продолжит движение по российским водам, где будет размножаться, мала, ведь этот вид акулы — тропический.
По словам Леонтьева, акула появилась в этих водах в связи с изменениями климата, потеплением.
«Мы не первый раз отмечаем появление этих серых акул. У нас они даже проникают севернее к Южным Курилам и отмечаются иногда в уловах рыбаков. В общем, это явление нормальное», — объяснил ихтиолог.
Он также отметил, что там, где появляются самые опасные для человека акулы, власти региона принимают соответствующие меры для предупреждения людей.
Ранее Сергей Леонтьев прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.