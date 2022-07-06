Ихтиолог Леонтьев объяснил появление опасной акулы-мако в Приморье

Ихтиолог Сергей Леонтьев рассказал, почему трёхметровая акула-мако заплыла в акваторию Приморского края, которую ранее в бухте Боярин на острове Русский удалось заснять очевидцам.

В интервью Пятому каналу эксперт заявил, что вероятность того, что хищник продолжит движение по российским водам, где будет размножаться, мала, ведь этот вид акулы — тропический.

По словам Леонтьева, акула появилась в этих водах в связи с изменениями климата, потеплением.

«Мы не первый раз отмечаем появление этих серых акул. У нас они даже проникают севернее к Южным Курилам и отмечаются иногда в уловах рыбаков. В общем, это явление нормальное», — объяснил ихтиолог.

Он также отметил, что там, где появляются самые опасные для человека акулы, власти региона принимают соответствующие меры для предупреждения людей.

Ранее Сергей Леонтьев прокомментировал в беседе с Inforeactor случаи нападения акул на людей.