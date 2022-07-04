Научный сотрудник Агафонов высказался о случаях нападения акул на человека

Кандидат биологических наук Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова РАН, высказался о случаях нападения акул на человека.

«Нападение акулы на человека — явление очень редкое. По всему миру фиксируется несколько случаев за год. В основном акулы питаются рыбой, но крупные могут охотиться на тюленей и пингвинов, поэтому, в принципе, могут воспринимать человека как добычу», — заявил он в беседе с НСН.

По словам океанолога, большинство акул считаются безобидными для человека, но есть несколько видов, которые нападали на людей.

Ранее генконсульство России в Хургаде призвало россиян к бдительности после гибели двух женщин из-за нападения акул на египетском курорте.