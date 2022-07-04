Юрий Стоянов рассказал о трудностях работы над комедиями

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Актёр Юрий Стоянов, вошедший в состав жюри Всероссийского конкурса современной комедии, приуроченного к 400-летию Мольера, рассказал, почему работать над комедийными проектами особенно сложно.
Юрий Стоянов рассказал о трудностях работы над комедиями
  • РИА Новости

«Написать текст комедии непросто. Сегодня легко скатиться в пошлость и всем известные штампы. Чтобы писать интересно, должны быть талант и чувство слова. Написать сценарий будущей театральной постановки или сериала ещё сложнее», — сказал артист.

Он выразил надежду, что конкурс поможет организаторам найти «талантливые смешные тексты» и открыть «новых комедиографов, которые будут чувствовать и понимать, в какой стране, в какое время, про что и про кого они пишут, и не будут забывать, что, кроме Мольера, были ещё и Гоголь, и Чехов, и Жванецкий».

Также в состав жюри конкурса вошли ректор ГИТИСа Григорий Заславский, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой, актриса Лика Рулла, и. о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, режиссёр, художественный руководитель театра «Мастерская Петра Фоменко» Евгений Каменькович, генеральный директор 1-2-3 Production Иван Голомовзюк и продюсеры Аркадий Водахов (ТНТ), Давид Кочаров (RUTUBE) и Артём Логинов (Good Story Media).

Судейская коллегия выберет лучшие комедийные работы, написанные в формате киносценария и театральной пьесы. Заявки на участие принимаются до 31 августа на сайте ГИТИСа. Наиболее удачные работы будут экранизированы телеканалом ТНТ или получат инсценировку силами одного из российских театров.

Ранее Юрий Стоянов рассказал о съёмках второго сезона сериала «Гости из прошлого». 

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