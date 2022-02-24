Юрий Стоянов рассказал о съёмках второго сезона сериала «Гости из прошлого»

Актёр Юрий Стоянов рассказал о своём участии в съёмках второго сезона комедийного сериала «Гости из прошлого».

Своими впечатлениями от съёмок Стоянов поделился в беседе с Nation News.

«Команда для меня знакомая, поскольку это второй сезон. У нас новый режиссёр и оператор. Очень славные, креативные и толковые люди. Актёрская команда претерпела небольшие изменения, потому что добавляются новые персонажи. Погода вносит свои коррективы: нам важно застать зиму — много зимней натуры. История (второго сезона. — RT) — не секрет. Действия разворачиваются в XIX веке и намного раньше. Вследствие специфики работы машины времени мы оказываемся в этих временных пластах», — объяснил актёр.

Стоянов также рассказал о выходе полнометражного фильма «Бессмертные» с его участием.

В свою очередь, в марте начнутся съёмки второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» — тоже с участием артиста.

Ранее актёр Кирилл Полухин в беседе с ФАН рассказал о своих ролях.