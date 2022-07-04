Группа «Земляне» пожертвовала гонорар за юбилейный концерт на лечение раненных в ДНР

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В Санкт-Петербурге прошёл юбилейный концерт группы «Земляне», посвящённый 45-летию коллектива.
Группа «Земляне» пожертвовала гонорар за юбилейный концерт на лечение раненных в ДНР
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы».

Шоу под названием «Возвращение легенды» собрало более 45 тыс. зрителей.

Мероприятие состоялось при спонсорской поддержке ПАО «Газпром». Цена билетов была символической: 45 рублей (трибуны) и 70 рублей (танцпол). Кроме того, 15 тыс. билетов распространили бесплатно через социальные и ветеранские организации.

Выручку от продажи билетов и свой гонорар за концерт, которые составили 8 млн рублей, артисты передали на лечение раненых в ДНР (Горловка).

Ранее сообщалось, что артист Сергей Безруков посетил военный госпиталь в Новосибирске и выступил перед участниками спецоперации, которые проходят там лечение.

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