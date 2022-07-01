«ВКонтакте» тестирует расширение партнёрской программы монетизации для сообществ

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Социальная сеть «ВКонтакте» запускает тестирование обновлённой партнёрской программы для сообществ. Об этом информирует пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» тестирует расширение партнёрской программы монетизации для сообществ
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Отмечается, что авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов.

Это должно позволить активным пабликам получить дополнительный доход, а также в перспективе предоставить большему количеству сообществ, в том числе начинающим, возможность зарабатывать на контенте.

Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» запускает историю просмотра и таймкоды в роликах.

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