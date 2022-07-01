«ВКонтакте» тестирует расширение партнёрской программы монетизации для сообществ
- © РИА Новости / Евгений Биятов
Отмечается, что авторы, которые будут участвовать в эксперименте, смогут увеличить доход с помощью дополнительных форматов — историй и клипов.
Это должно позволить активным пабликам получить дополнительный доход, а также в перспективе предоставить большему количеству сообществ, в том числе начинающим, возможность зарабатывать на контенте.
Ранее сообщалось, что платформа «VK Видео» запускает историю просмотра и таймкоды в роликах.