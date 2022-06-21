«VK Видео» запускает историю просмотра и таймкоды в роликах. Об этом сообщает пресс-служба соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что с помощью истории теперь можно продолжить просмотр видео с того же места на разных устройствах, управлять рекомендациями и удалять ролики, которые не понравились, — так рекомендации станут точнее.

Также социальная сеть планирует добавить расширенную статистику для авторов, она появится в кабинете правообладателя, который должен быть представлен осенью 2022 года.

Ранее сообщалось, что «VK Клипы» запускают новую систему рекомендаций для зрителей.