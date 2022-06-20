«VK Клипы» запускает новую систему рекомендаций для зрителей

Сервис коротких вертикальных видео «VK Клипы» запускает новую систему рекомендаций. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети «ВКонтакте».

Новая система в режиме реального времени подстраивается под персональные интересы каждого пользователя и непрерывно обновляет бесконечную ленту клипов, опираясь на зрительский отклик — реакции и комментарии. Система считывает как позитивные сигналы, так и негативные: например, с помощью кнопки «Это не интересно» пользователь сможет подсказать сервису больше не предлагать определённый контент. На основе взаимодействий зрителя с роликами лента клипов будет обновляться, подстраиваясь под интересы и настроение пользователя прямо сейчас.

Отмечается, что новая система рекомендаций запущена в ответ на многократный рост активности пользователей.

Ранее сообщалось, что социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя.