Социальная сеть «ВКонтакте» анонсировала Vmoji — виртуальный аватар пользователя. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что это первый шаг в построении виртуальной вселенной социальной сети. Чтобы создать аватар, пользователю будет достаточно загрузить фотографию или сделать селфи. Затем нейросеть смоделирует аватар, который будет максимально похож на человека, распознанного на фотографии.

Новая функция будет работать с помощью технологий распознавания лиц и генеративных ML-моделей «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» предложит начинающим стримерам бесплатное промо на площадке.