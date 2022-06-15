«ВКонтакте» поможет начинающим стримерам

Социальная сеть «ВКонтакте» предложит начинающим стримерам бесплатное промо на площадке. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что стримеры смогут получить месяц помощи в продвижении, место в топе сообществ в категории «Блогеры», а также анонсы с упоминанием проекта в сообществе VK Video Creators.

Присоединиться к программе поддержки смогут все авторы, которые пришли или вернулись во «ВКонтакте» с 1 марта 2022 года.

Ранее сообщалось, что посвящённый Анне Ахматовой альбом от «VK Музыки» стал платиновым, собрав около 40 млн стримов на музыкальных площадках.