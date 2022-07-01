Синоптики предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре и высокой пожароопасности

На выходных в Ямало-Ненецком автономном округе ожидается сильный ветер до 18 м/с и небольшой дождь.

«В субботу, 2 июля, температура воздуха местами достигнет +21 °С... Местами будет идти кратковременный дождь. Ветер северный и северо-западный может достигнуть до 18 м/с», — приводит URA.RU сообщение Обь-Иртышского УГМС.

На следующий день температура составит +11…+16 °C, местами возможен небольшой дождь.

По данным «Ямала 1», в июле сохранится высокая вероятность возникновения лесных пожаров в регионе.

Пожароопасный сезон в регионе продлён до 1 августа.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области на будущей неделе ожидается усиление жары. 8 июля температура воздуха в регионе вырастет до +37 °С.