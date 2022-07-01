В Ростовской области к 8 июля температура воздуха достигнет +37 °С

В Ростовской области на будущей неделе ожидается усиление жары. Так, к пятнице, 8 июля, температура воздуха в регионе вырастет до +37 °С.

Об этом пишет rostovgazeta.ru со ссылкой на Северо-Кавказский гидрометцентр.

Как сообщают синоптики, на выходных, 2 и 3 июля, дневная температура в регионе составит +33 °С, ветер — 20 м/с, в воскресенье возможны кратковременные дожди.

В течение недели температура будет расти, а к пятнице, 8 июля, достигнет +37 °С.

Ранее URA.RU передавало, что в июле местами на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов ожидается высокий уровень пожароопасности.