Опрос: россияне рассказали, сколько времени проводят в соцсетях

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Сайт kp.ru провёл опрос и выяснил, сколько времени россияне проводят в социальных сетях.
Опрос: россияне рассказали, сколько времени проводят в соцсетях
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

По словам 36% респондентов, они пользуются соцсетями по три—четыре часа в день. Ещё 24% участников исследования утверждают, что проводят в соцсетях по часу.

Как рассказали 16% опрошенных, они могут долго не заходить в соцсети, а могут провести там и весь день.

Целыми днями в соцсетях сидят 12% респондентов. Столько же заявили, что заходят на эти страницы только по необходимости, не каждый день.

Опрос проводился в соцсетях и мессенджерах. Его участниками стали 8,1 тыс. пользователей.

Ранее Николай Волков, глава департамента IT-безопасности в компании, осуществляющей управление торговыми центрами в Москве, напомнил о рисках использования публичного Wi-Fi.

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