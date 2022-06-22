Специалист по IT-безопасности Волков напомнил о рисках использования публичного Wi-Fi

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Николай Волков, глава департамента IT-безопасности в компании, осуществляющей управление торговыми центрами в Москве, напомнил о рисках использования публичного Wi-Fi.
Специалист по IT-безопасности Волков напомнил о рисках использования публичного Wi-Fi
  • Gettyimages.ru

«Классическая ситуация, когда гражданин, забыв, что осуществляет выход в сеть через публичный Wi-Fi, решает воспользоваться со своего мобильного устройства каким-либо банковским сервисом, а после удивляется, что его картой оплатили покупку, которую он не делал», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Волкова, чаще всего утечка важных данных происходит, когда при подключении к Wi-Fi у пользователя открывается окно браузера, предлагающее согласиться предоставить доступ к гаджету.

«И как только это согласие получено, загружается некое приложение, которое может делать на устройстве всё что угодно», — добавил он.

Ранее директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов в беседе с Nation News рассказал о способах защиты от мошенников.

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