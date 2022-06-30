Синоптики предупредили о грозе и усилении ветра в Татарстане 1 июля

Короткая ссылка
В Татарстане ожидается ухудшение погоды в пятницу, 1 июля.
Синоптики предупредили о грозе и усилении ветра в Татарстане 1 июля
  • Gettyimages.ru
  • © Donat Photography / EyeEm

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём и вечером 1 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается сильный северный ветер порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах гроза», — заявили синоптики.

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём — +16...+21 °С.

Грозы с градом ожидается в пятницу местами в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Жителей призывают проявлять осторожность, закрывать окна в непогоду, воздерживаться от дальних поездок.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал об особенностях новой волны жары в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить