Синоптики предупредили о грозе и усилении ветра в Татарстане 1 июля

В Татарстане ожидается ухудшение погоды в пятницу, 1 июля.

Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«Днём и вечером 1 июля на территории Республики Татарстан местами ожидается сильный северный ветер порывами до 15—20 м/с, в отдельных районах гроза», — заявили синоптики.

Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днём — +16...+21 °С.

Грозы с градом ожидается в пятницу местами в Удмуртии, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Ижевска. Жителей призывают проявлять осторожность, закрывать окна в непогоду, воздерживаться от дальних поездок.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал об особенностях новой волны жары в России.