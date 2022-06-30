Метеоролог Старков рассказал о новой волне жары в России

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Ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал об особенностях новой волны жары в России.
Метеоролог Старков рассказал о новой волне жары в России
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В беседе с Радио Sputnik он предупредил, что жара вернётся в Центральную Россию уже в эти выходные, 2 и 3 июля.

«Вторая за это лето волна жары будет более продолжительной, чем первая. Она начнётся в выходные и продлится до 5—6 июля. Все эти дни температура воздуха днём будет выше +30 °C», — отметил он.

По словам метеоролога, отличительной особенностью второй волны жары станут «тропические ночи», которые не характерны для Центральной России, поскольку встречаются в субтропических южных курортах.

«Если последние несколько дней ночная температура в Центральной России была +6...+13 °C, то с выходных она вырастет до +18...+22 °C», — рассказал эксперт.

Ранее в беседе с НСН главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах.

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