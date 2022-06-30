В столице анонсировали проведение VIII сезона медиафестиваля «Твоя Москва»

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VIII сезон городского интерактивного информационного медиафестиваля «Твоя Москва», который организовывает медиахолдинг «Москва Медиа», пройдёт в столичном «Музеоне» с 16 по 31 июля.
В столице анонсировали проведение VIII сезона медиафестиваля «Твоя Москва»
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует сайт «Москва 24».

Тема традиционного творческого конкурса в этом году — «Твоя Москва — время новых».

Участники, как отмечается, должны прислать не более двух фоторабот, которые бы отразили эволюцию столицы за последние десять лет.

Работы победителей покажут в рамках медиафестиваля, на телеканале и в соцсетях «Москвы 24».

Ранее kp.ru информировала о том, что в Москве наградили молодых кинематографистов — победителей конкурса «Взгляд на город».

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