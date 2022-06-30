В столице анонсировали проведение VIII сезона медиафестиваля «Твоя Москва»
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Об этом информирует сайт «Москва 24».
Тема традиционного творческого конкурса в этом году — «Твоя Москва — время новых».
Участники, как отмечается, должны прислать не более двух фоторабот, которые бы отразили эволюцию столицы за последние десять лет.
Работы победителей покажут в рамках медиафестиваля, на телеканале и в соцсетях «Москвы 24».
Ранее kp.ru информировала о том, что в Москве наградили молодых кинематографистов — победителей конкурса «Взгляд на город».