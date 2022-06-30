Во Владивостоке по случаю Дня города пройдут праздничные мероприятия

Во Владивостоке в честь 162-й годовщины со дня основания города с 1 по 3 июля пройдут праздничные мероприятия.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

В пятницу, 1 июля, в разных районах города пройдут концерты, на которых выступят творческие коллективы, а для детей организуют игровые программы.

2 июля на центральной площади начнётся дневная концертная и развлекательная программа, где выступят в том числе команды КВН.

2 и 3 июля пройдёт большой городской пикник.

Ранее сайт «Москва 24» сообщил, что в саду «Эрмитаж» в столице 30 и 31 июля пройдёт фестиваль шахмат и джаза.