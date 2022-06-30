Певец Джем Шериф отметил большой талант Пьера Нарцисса

Певец Джем Шериф, выпускник первого сезона проекта «Фабрика звёзд», отметил большой талант Пьера Нарцисса.

«У нас очень много связано. Он самый великий африканский артист в России. Это надо просто признать. Он номер один, и останется им», — цитирует его ФАН.

Джем подчеркнул, что Нарцисс был ему не просто другом. По его словам, артисты начинали свои карьеры ещё до «Фабрики звёзд».

«Как-то очень больно, что в 45 лет такой сильный человек, такой мощный. Я не могу поверить, что в 45 лет человек уходит», — сказал он.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.