Певец Джем Шериф отметил большой талант Пьера Нарцисса
«У нас очень много связано. Он самый великий африканский артист в России. Это надо просто признать. Он номер один, и останется им», — цитирует его ФАН.
Джем подчеркнул, что Нарцисс был ему не просто другом. По его словам, артисты начинали свои карьеры ещё до «Фабрики звёзд».
«Как-то очень больно, что в 45 лет такой сильный человек, такой мощный. Я не могу поверить, что в 45 лет человек уходит», — сказал он.
О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня.
Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.