Певец Джем Шериф отметил большой талант Пьера Нарцисса

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Певец Джем Шериф, выпускник первого сезона проекта «Фабрика звёзд», отметил большой талант Пьера Нарцисса.

«У нас очень много связано. Он самый великий африканский артист в России. Это надо просто признать. Он номер один, и останется им», — цитирует его ФАН.

Джем подчеркнул, что Нарцисс был ему не просто другом. По его словам, артисты начинали свои карьеры ещё до «Фабрики звёзд».

«Как-то очень больно, что в 45 лет такой сильный человек, такой мощный. Я не могу поверить, что в 45 лет человек уходит», — сказал он.

О смерти Пьера Нарцисса стало известно 22 июня.

Ранее солист группы «Корни» Александр Бердников в беседе с телеканалом «360» поделился воспоминаниями о музыканте Пьере Нарциссе.

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