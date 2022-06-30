В России появится фестиваль онлайн-кинотеатров

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С 18 по 24 сентября на курорте «Роза Хутор» впервые пройдёт российский фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон».
В России появится фестиваль онлайн-кинотеатров
  • Gettyimages.ru

Как сообщили в пресс-службе смотра, свои проекты на фестивале представят «Кинопоиск», Premier, START, KION, More.tv и IVI. Также в программу войдут показы новых полнометражных фильмов и мероприятия, на которых представители сервисов обсудят важные для индустрии темы. Продюсером и директором смотра назначена Полина Зуева.

Как отметил генеральный директор МТС Медиа/KION Игорь Мишин, сериалы за последние два года стали «индустрией XXI века, удивительным образом соединившей в себе кино, телевидение и цифровые технологии». По мнению кинематографиста, эта сфера, несомненно, «достойна своего фестиваля».

Основатель и генеральный продюсер START Эдуард Илоян утверждает, что «Новый сезон» позволит «собраться ключевыми игроками индустрии для более основательных обсуждений трендов и планов, а также для показов главных будущих хитов».

Ранее стало известно о создании в России Фонда поддержки военно-патриотического кино.

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