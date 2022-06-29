В Московском зоопарке родились три детёныша краснокнижной росомахи
- РИА Новости
Об этом информирует kp.ru со ссылкой на сайт мэрии Москвы.
Новорождённых планируют отправить в другие зоопарки, после того как животные подрастут.
Это делается с целью поддержания численности резервной популяции росомах.
Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенном в Волоколамском городском округе Подмосковья, вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов.