ВНИИ ГОЧС предупредил о ливнях в шести регионах Дальнего Востока

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В Сахалинской и Амурской областях, Еврейской автономной области, Республике Бурятия, Забайкальском и Хабаровском краях на этой неделе ожидаются ливни и штормовой ветер до 25 м/с, которые могут повлиять на энергоснабжение и другие условия жизнеобеспечения населения регионов.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Из-за осадков ожидается подъём уровня воды в реках, возможно подтопление дорог и сбои в транспортном сообщении в указанных регионах. 

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