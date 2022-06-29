ВНИИ ГОЧС предупредил о ливнях в шести регионах Дальнего Востока

В Сахалинской и Амурской областях, Еврейской автономной области, Республике Бурятия, Забайкальском и Хабаровском краях на этой неделе ожидаются ливни и штормовой ветер до 25 м/с, которые могут повлиять на энергоснабжение и другие условия жизнеобеспечения населения регионов.

Об этом сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России. Из-за осадков ожидается подъём уровня воды в реках, возможно подтопление дорог и сбои в транспортном сообщении в указанных регионах.