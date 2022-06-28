В Подмосковье восстановили более 500 га лесов с начала года

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В Московской области восстановили более 500 га лесов с начала 2022 года.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Искусственное лесовосстановление в регионе проводится в рамках национального проекта «Экология». За 2021 год работа сотрудников питомников помогла восстановить более 2,4 тыс. га леса», — заявил зампред регионального правительства Георгий Филимонов.

В 2022 году на 500 га леса высадили около 1,7 млн сеянцев.

Также стало известно, что в Ленинградской области за два месяца высадили более 750 деревьев в рамках акции «Сад памяти», передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Посадками в городах воинской славы и доблести, на местах сражений и Дороге жизни занимались школьники и студенты, деятели культуры, военнослужащие, сотрудники предприятий.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о работе по восстановлению лесов.

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