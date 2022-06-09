В Рослесхозе рассказали о работе по восстановлению лесов

Глава Рослесхоза Иван Советников рассказал о работе по восстановлению лесов.

В беседе с НТВ он заявил, что Россия прошла первый пик лесных пожаров, причём леса сгорает относительно немного, а высаживается примерно столько же, сколько вырубается.

«Леса России — это почти 1 млрд 200 млн га. Россия — первая страна в мире по площади лесов», — напомнил Советников.

Он также отметил, что земли лесного фонда занимают почти 70% страны.

«Вторая цифра, которая меня радует, — это, конечно, площадь лесовосстановления. Мы вышли в том году на площадь 1 млн 200 тыс. га. Это реально очень большая цифра», — сказал глава Рослесхоза.

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области восстановили около 500 га леса весной 2022 года.