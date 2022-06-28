Площадки Московской недели моды приняли более 1,6 млн посетителей

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Площадки Московской недели моды приняли свыше 1,6 млн посетителей.
Площадки Московской недели моды приняли более 1,6 млн посетителей
  • © Трубицин Дмитрий

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.

«Более 450 российских дизайнеров показали своё видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы — в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро «Маяковская», на Тверской площади и Площади Революции. И среди них — множество новых имён», — заявил Собянин.

Деловые переговоры проходили на территории Гостиного двора. Заключены сделки на сумму более 60 млн рублей.

Программа также включала мастер-классы, концерты, лекции, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в рамках Недели моды работали и маркеты.

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