Площадки Московской недели моды приняли более 1,6 млн посетителей

Площадки Московской недели моды приняли свыше 1,6 млн посетителей.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.

«Более 450 российских дизайнеров показали своё видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы — в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро «Маяковская», на Тверской площади и Площади Революции. И среди них — множество новых имён», — заявил Собянин.

Деловые переговоры проходили на территории Гостиного двора. Заключены сделки на сумму более 60 млн рублей.

Программа также включала мастер-классы, концерты, лекции, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что в рамках Недели моды работали и маркеты.