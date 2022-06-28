Площадки Московской недели моды приняли более 1,6 млн посетителей
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Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на персональный сайт мэра Сергея Собянина.
«Более 450 российских дизайнеров показали своё видение моды нового сезона на знаковых площадках столицы — в Зарядье и ГУМе, на ВДНХ и станции метро «Маяковская», на Тверской площади и Площади Революции. И среди них — множество новых имён», — заявил Собянин.
Деловые переговоры проходили на территории Гостиного двора. Заключены сделки на сумму более 60 млн рублей.
Программа также включала мастер-классы, концерты, лекции, передают «Дни.ру».
Ранее сообщалось, что в рамках Недели моды работали и маркеты.