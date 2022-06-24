Основные площадки Московской недели моды приняли более 100 тысяч посетителей

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Основные площадки Московской недели моды посетили более 100 тыс. человек. С 20 по 23 июня в парке «Зарядье» и на ВДНХ были представлены коллекции дизайнеров из разных городов России.
Основные площадки Московской недели моды приняли более 100 тысяч посетителей
  • globallookpress.com
  • © Alexander Zemlianichenko Jr/XinHua

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

Показы также организованы на Тверской площади, площади Революции и в ГУМе.

«Московская неделя моды объединила специалистов fashion-индустрии со всей России. Для них это не просто возможность презентовать свои работы, но и найти новых клиентов и бизнес-партнёров. В парке «Зарядье» и на ВДНХ коллекции уже представили 72 дизайнера из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Твери, Нальчика и других городов», — заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В рамках недели моды также работают маркеты. Они открылись, в частности, на Тверском бульваре и Тверской площади, передаёт «ПолитЭксперт». Свою продукцию представят около 120 отечественных брендов.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках фестиваля «Модная столица» расскажут об истории моды.

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