В Москве в рамках фестиваля «Модная столица» расскажут об истории моды

В Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на столичных бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на площадках, помимо прочего, можно будет ознакомиться с модой Древней Руси, а также с модой времён Петра I и Екатерины II.

Например, на Сретенском бульваре можно узнать об одежде и обычаях Руси, а на Страстном откроется экспозиция, посвящённая русской одежде XIII—XV веков.

Помимо экспозиций, в городе будут проходить тематические мероприятия, игры и мастер-классы.

Ранее РИАМО сообщало, что участники программы «Московское долголетие» представят на Московской неделе моды коллекцию одежды, созданную в рамках проекта «Мастерская дизайнеров».