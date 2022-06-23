В Москве в рамках фестиваля «Модная столица» расскажут об истории моды

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В Москве в рамках фестиваля «Модная столица» на столичных бульварах расскажут об истории моды в России и покажут образцы костюмов различных эпох.
В Москве в рамках фестиваля «Модная столица» расскажут об истории моды
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Так, на площадках, помимо прочего, можно будет ознакомиться с модой Древней Руси, а также с модой времён Петра I и Екатерины II.

Например, на Сретенском бульваре можно узнать об одежде и обычаях Руси, а на Страстном откроется экспозиция, посвящённая русской одежде XIII—XV веков.

Помимо экспозиций, в городе будут проходить тематические мероприятия, игры и мастер-классы.

Ранее РИАМО сообщало, что участники программы «Московское долголетие» представят на Московской неделе моды коллекцию одежды, созданную в рамках проекта «Мастерская дизайнеров».

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