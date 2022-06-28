В Depeche Mode назвали причину смерти клавишника Энди Флетчера

Короткая ссылка
Музыканты британской группы Depeche Mode сообщили, что причиной смерти клавишника Энди Флетчера стало расслоение аорты.
В Depeche Mode назвали причину смерти клавишника Энди Флетчера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает РИА Новости, об этом группа написала в своих соцсетях.

«Две недели назад мы получили результаты вскрытия, и семья Энди попросила, чтобы мы поделились ими с вами. У Энди 26 мая произошло расслоение аорты», — говорится в заявлении.

В Depeche Mode добавили, что смерть Флетчера «была естественной и без продолжительных страданий».

26 мая стало известно, что один из основателей британской группы Depeche Mode, музыкант-клавишник Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить