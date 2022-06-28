В Depeche Mode назвали причину смерти клавишника Энди Флетчера

Музыканты британской группы Depeche Mode сообщили, что причиной смерти клавишника Энди Флетчера стало расслоение аорты.

Как сообщает РИА Новости, об этом группа написала в своих соцсетях.

«Две недели назад мы получили результаты вскрытия, и семья Энди попросила, чтобы мы поделились ими с вами. У Энди 26 мая произошло расслоение аорты», — говорится в заявлении.

В Depeche Mode добавили, что смерть Флетчера «была естественной и без продолжительных страданий».

26 мая стало известно, что один из основателей британской группы Depeche Mode, музыкант-клавишник Энди Флетчер умер в возрасте 60 лет.