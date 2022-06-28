Представитель Гармаша прокомментировал сообщения об участии артиста в восстановлении театра в Херсоне

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Олег Будрин, представитель актёра Сергея Гармаша, прокомментировал сообщения об участии артиста в восстановлении Херсонского областного академического музыкально-драматического театра.
Представитель Гармаша прокомментировал сообщения об участии артиста в восстановлении театра в Херсоне
  • РИА Новости

«Это нормальное человеческое качество. Человека ведь судят не по словам, а по поступкам», — заявил Будрин в беседе с ФАН.

По его словам, Гармаш часто помогает театрам, но предпочитает не афишировать этого.

«Он много занимается подобными делами, и родной город — не исключение. Но он это нигде не афиширует никогда... Это его личное право, как гражданина, помочь в той или иной ситуации, организации или человеку», — цитирует Будрина телеканал «Звезда».

Гармаш — уроженец Херсона, работал в этом городе после окончания Днепропетровского театрального училища.

О том, что актёр прибыл в Херсон и планирует подключиться к работе по восстановлению театра, заявил руководитель военно-гражданской администрации региона Владимир Сальдо.

Ранее сообщалось, что ещё один оператор мобильной связи начал работать в Херсонской области.

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