Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии

Часть праха певца Юрия Шатунова после кремации захоронят в Германии, где он жил продолжительное время, заявил представитель артиста Аркадий Кудряшов.

«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — цитирует Кудряшова РИА Новости.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

26 июня на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания.