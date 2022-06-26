Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии

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Часть праха певца Юрия Шатунова после кремации захоронят в Германии, где он жил продолжительное время, заявил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии
  • РИА Новости

«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — цитирует Кудряшова РИА Новости.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

26 июня на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания.

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