Часть праха певца Юрия Шатунова захоронят в Германии
- РИА Новости
«Прах захоронят частично в Германии и частично — на Троекуровском кладбище. Вообще, пожеланием Юрия Васильевича было, чтобы его прях развеяли на его рыбном месте в Баварии. Там такое рыбное озеро, в лесу находится», — цитирует Кудряшова РИА Новости.
Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.
Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти артиста стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.
26 июня на Троекуровском кладбище в Москве состоялась церемония прощания.