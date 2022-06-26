Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале рабочей недели
- РИА Новости
По словам синоптика, неделя будет жаркой. Из-за высокого давления погода будет малооблачной и практически без осадков.
«Температура выше нормы примерно на 5—6 °С. Ночью прогнозируется около +16…+19 °С, а днём +28…+31 °С. Такую погоду долго ждали, так что можно наслаждаться до конца месяца», — добавил Цыганков.
В заключение собеседник RT отметил, что начало июля, «скорее всего, тоже будет жарким».
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 26 июня из-за аномальной жары.