Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале рабочей недели

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Полина Полетаева
Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столичном регионе в начале следующей недели.
Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в начале рабочей недели
  • РИА Новости

По словам синоптика, неделя будет жаркой. Из-за высокого давления погода будет малооблачной и практически без осадков.

«Температура выше нормы примерно на 5—6 °С. Ночью прогнозируется около +16…+19 °С, а днём +28…+31 °С. Такую погоду долго ждали, так что можно наслаждаться до конца месяца», — добавил Цыганков.

В заключение собеседник RT отметил, что начало июля, «скорее всего, тоже будет жарким».

Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 26 июня из-за аномальной жары.

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