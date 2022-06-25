В Москве на водоёмах усилили контроль безопасности из-за сильной жары
- РИА Новости
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«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, регулярно проводится патрулирование водных акваторий на современных катерах для оперативного выявления и предотвращения происшествий на воде», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище.
Ранее Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве 25 июня из-за аномальной жары.