В Севастополе предупредили об усилении ветра до 17 м/с в субботу

В Севастополе в субботу, 25 июня, ожидается шквалистый ветер.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

«25 июня облачно с прояснениями. Ночью, днём дождь, временами сильный, гроза. Ветер ночью северный, днём западный 7—12 м/с, при грозе шквал 15—17 м/с», — заявили в ведомстве.

В ночное время температура воздуха составит +14...+16 °С, в дневное +20...+22 °С.

Ветреная погода ожидается и в Удмуртии. В субботу днём прогнозируется +20...+25 °С, местами кратковременные дожди. Ветер 9—14 м/с, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

Ночью 26 июня температура воздуха составит +8...+13 °С, днём +16...+21 °С. Ветер с порывами до 12—17 м/с.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде на юге России.