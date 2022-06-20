Метеоролог Старков рассказал о погоде на юге России

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде на юге России.
Метеоролог Старков рассказал о погоде на юге России
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«На юге всё по-летнему и всё по-южному. Там температура +25 °С и выше, преимущественно комфортно, в горах, безусловно, с дождями», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в Чернозёмной зоне и на севере южного региона ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе 21 июня ожидается ухудшение погодных условий, возможны дожди и сильный ветер.

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