Метеоролог Старков рассказал о погоде на юге России

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков рассказал о погоде на юге России.

«На юге всё по-летнему и всё по-южному. Там температура +25 °С и выше, преимущественно комфортно, в горах, безусловно, с дождями», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, в Чернозёмной зоне и на севере южного региона ожидается неустойчивая погода с дождями и грозами.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе 21 июня ожидается ухудшение погодных условий, возможны дожди и сильный ветер.