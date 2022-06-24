На Кубани продлили штормовое предупреждение

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В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение из-за дождей и смерчей.
На Кубани продлили штормовое предупреждение
  • Gettyimages.ru
  • © Rainer Fuhrmann / EyeEm

Об этом сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

По прогнозу, 25—27 июня на Кубани местами ожидается дождь с грозой, градом и шквалистым ветром до 20—22 м/с.

На участке от Анапы до Сочи есть вероятность возникновения смерчей.

В Сочи остаются подтопленными улицы, несколько частных домов и участков, передаёт ОТР. Ситуацию координирует городской оперштаб.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде на юге России.

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