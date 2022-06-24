В Татарстане ожидается усиление ветра до 16 м/с в выходные

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В Татарстане в выходные ожидается ухудшение погодных условий.
В Татарстане ожидается усиление ветра до 16 м/с в выходные
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  • © Michael Blann

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В субботу, 25 июня, ночью и утром возможен туман. Днём прогнозируется северный, северо-западный ветер. Порывы могут достигать 16 м/с.

Усиление ветра ожидается и в Тюменской области, передаёт nashgorod.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России. В субботу на юге региона прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, ночью в отдельных районах туман, ветер западный 5—10 м/с, порывы до 18 м/с.

В ночное время температура составит +8...+13 °С, местами до +18 °С. Днём +21...+26 °С.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков рассказал о погоде на юге России.

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