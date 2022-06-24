В Зоологическом музее МГУ раскрыли секрет окраски фламинго

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Орнитолог, старший научный сотрудник Зоологического музея МГУ Евгений Коблик объяснил, почему фламинго имеет такую окраску.
В Зоологическом музее МГУ раскрыли секрет окраски фламинго
  • Gettyimages.ru
  • © Raimund Linke

Как он рассказал в беседе с каналом «Москва 24», розовый оттенок фламинго приобретают только на второй-третий год жизни.

«Розовый оттенок фламинго — результат питания рачками артемия. Ракообразные вырабатывают определённый пигмент. Птица, поедая рачков, перерабатывает этот пигмент не полностью. В итоге он встраивается в растущее оперение, не теряя своей розоватой окраски», — объяснил Коблик.

Если фламинго не кормить рачками-заменителями с таким же пигментом, они белеют.

А в зоопарке Ижевска, как сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу зоопарка, у чёрных пантер Багиры и Ату появился котёнок, которого назвали Нуар.

Он уже начал есть кусочки мяса, а сотрудники зоопарка кормят его молоком из бутылочки.

Ранее «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт правительства Москвы сообщили, что в Московском зоопарке вылупились птенцы краснокнижных белоплечих орланов.

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