Синоптик Тишковец предупредил о холодном атмосферном фронте 28 июня

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о том, какая погода ожидается в Москве и в Московской области в ближайшие дни.
Синоптик Тишковец предупредил о холодном атмосферном фронте 28 июня
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Синоптик отметил, что сейчас в Москве наблюдается «аномальное тепло».

При этом, по словам Тишковца, отметку +30 °С в Москве столбики термометров пересекут всего лишь пару раз — в воскресенье и в понедельник.

«Это не является экстремальной жарой», — подчеркнул он.

По словам собеседника RT, температура понизится во вторник, 28 июня, когда пройдёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый «скоротечными локальными ливнями и грозами».

«Температура воздуха понизится с +28...+33 °С до +24...+29 °С», — заключил он.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о причинах катаклизмов на юге России.

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