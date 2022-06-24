Синоптик Тишковец предупредил о холодном атмосферном фронте 28 июня
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Синоптик отметил, что сейчас в Москве наблюдается «аномальное тепло».
При этом, по словам Тишковца, отметку +30 °С в Москве столбики термометров пересекут всего лишь пару раз — в воскресенье и в понедельник.
«Это не является экстремальной жарой», — подчеркнул он.
По словам собеседника RT, температура понизится во вторник, 28 июня, когда пройдёт холодный атмосферный фронт, сопровождаемый «скоротечными локальными ливнями и грозами».
«Температура воздуха понизится с +28...+33 °С до +24...+29 °С», — заключил он.
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