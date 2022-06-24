В Кировской области в июле пройдут фестивали под открытым небом

В начале июля в Кировской области пройдут фестивали под открытым небом в честь праздника Ивана Купалы.

Как сообщает progorod43, 1 июля фестиваль состоится в посёлке Ключи в рамках проекта «Я — культура».

2 июля в посёлке Ленинская Искра пройдёт праздник народной культуры «Иванов день».

По данным сайта «Москва 24», который ссылается на официальный портал мэра и правительства столицы, 13 и 14 августа в Братеевском каскадном парке пройдёт международный фестиваль фейерверков.

В этом году он посвящён традиционным искусствам народов России.