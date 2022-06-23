Ирина Безрукова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова

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Актриса и телеведущая Ирина Безрукова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова.
Ирина Безрукова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова
  • globallookpress.com
  • © Павел Кашаев

«Очень жалко, что так рано уходят талантливые люди, которые являются символом целой эпохи», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам актрисы, в её памяти Шатунов останется трогательным и юным.

В свою очередь, фотокорреспондент из Оренбурга Олег Руковицын в беседе с sovainfo.ru поделился детскими воспоминаниями о Шатунове.

По словам Руковицына, он жил недалеко от Дома детства, где воспитывался Шатунов.

«Наш район раньше назывался Маяк. Он считался криминальным. А мы были драчливыми мальчишками. Детдомовские ребята и мы состояли в двух разных кланах, которые враждовали. Но мы также вместе играли в футбол и хоккей», — сообщил он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.

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