Актриса и телеведущая Ирина Безрукова выразила соболезнования в связи со смертью Юрия Шатунова.

«Очень жалко, что так рано уходят талантливые люди, которые являются символом целой эпохи», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По словам актрисы, в её памяти Шатунов останется трогательным и юным.

В свою очередь, фотокорреспондент из Оренбурга Олег Руковицын в беседе с sovainfo.ru поделился детскими воспоминаниями о Шатунове.

По словам Руковицына, он жил недалеко от Дома детства, где воспитывался Шатунов.

«Наш район раньше назывался Маяк. Он считался криминальным. А мы были драчливыми мальчишками. Детдомовские ребята и мы состояли в двух разных кланах, которые враждовали. Но мы также вместе играли в футбол и хоккей», — сообщил он.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня.

Как заявил главврач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов, причиной смерти Шатунова стала острая сердечная недостаточность, которая была вызвана обширным инфарктом миокарда.